DEM Parti'den 'Barış' Mesajı: 'Koyulan Taşları Halk Kaldıracak'

Van’daki 1 Mayıs mitinginde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yaşanan tıkanıklıklara dikkat çekti. Hatimoğulları, "Barış nehri akacak, bu sürece birileri taş koymaya kalkıyorsa bilsinler ki halkın gücü o taşı oradan kaldıracak" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Van’da KESK ve DİSK öncülüğünde düzenlenen kitlesel bir mitingle kutlandı. Kent Meydanı’nı dolduran kalabalığa hitap eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, hem çalışma hayatına hem de Türkiye’nin çözüm bekleyen en kritik başlığı olan 'barış süreci'ne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BARIŞ NEHRİ AKACAK'

Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden sürece dair güncel bir değerlendirme yapan Hatimoğulları, gelinen noktada bazı engellerle karşılaşıldığını söyledi.

"Süreçte bazı tıkanıklıklar yaşanıyor şu anda" diyen Hatimoğulları, bu engellerin aşılması için parti olarak her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladı. Barışı "akan bir nehre" benzeten Hatimoğulları, hiçbir engelin bu iradenin önünde duramayacağını ifade etti:

"Şu çok net bilinmeli ki, barış nehri akacak. Akan bir nehre akan bir suya hangi taşı koyarsanız koyun o su, o taşı aşar. Ve şimdi bu sürece eğer birileri taş koymaya kalkıyorsa bilsinler ki halkın gücü o taşı oradan kaldıracak. Ve biz bunu mutlaka aşacağız."

ROJİN KABAİŞ VE GÜLISTAN DOKU VURGUSU

Konuşmasında kadın cinayetlerine ve şüpheli kayıplara da değinen Hatimoğulları, toplumsal adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelere atıfta bulunarak, "Gülistan Doku için yapılan titiz çalışmaların aynısı Rojin Kabaiş için de yapılmalı ve bu cinayet mutlaka aydınlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
DEM Parti Terörsüz Türkiye Tülay Hatimoğulları
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
