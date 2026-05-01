İnşaatta Asansör Faciası: 5. Katta Balkon Demirlerine Tutunup Hayatta Kaldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir inşaatın dış cephe asansörü, halatının kopması sonucu 5. kattan yere çakıldı. Feci kazada bir işçi ağır yaralanırken, mesai arkadaşı Adem K. düşme anında balkon demirlerine tutunarak dakikalarca havada asılı kaldı. İtfaiyenin operasyonuyla kurtarılan işçinin o anları kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi’nde akşam saatlerinde devam eden bir inşaat çalışması, büyük bir faciaya sahne oldu. Dış cephede çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu asansörün halatı henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Metrelerce yükseklikten hızla yere çakılan asansörün içindeki işçilerden Adem G. ağır yaralandı.

MUCIZEVİ KURTULUŞ

Asansör büyük bir gürültüyle düşerken, asansörün diğer işçisi Adem K. en yakın balkonun demirlerine tutunmayı başardı. Metrelerce yükseklikte, boşlukta asılı kalan işçiyi gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı.

DEMİRLER KESİLEREK KURTARILDI

Balkonda mahsur kalan Adem K., itfaiye ekiplerinin hassas çalışmasıyla kurtarıldı. Balkon demirlerini keserek işçiye ulaşan ekipler, Adem K.'yi güvenli bölgeye aldı. Kurtarılma anını korku dolu gözlerle izleyen mahalle sakinleri, işçinin sağ salim yere indirilmesiyle itfaiye ekiplerini alkışladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Adem G. ve kurtarılan mesai arkadaşı, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet güçleri, asansör halatının kopma nedenini ve inşaattaki güvenlik ihmallerini araştırmak üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

