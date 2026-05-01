Cuma Hutbesinde İşverene Çağrı: 'İşçinin Hakkını Alın Teri Kurumadan Verin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile aynı haftaya denk gelen Cuma hutbesinde çalışma hayatının manevi boyutuna dikkat çekti. "Alın teri mukaddestir" başlığıyla irat edilen hutbede, işçi ve işveren arasındaki hak ve hukuk dengesinin toplumsal barışın temeli olduğu ifade edildi.

'İŞİN KALİTELİSİ, LOKMANIN HELALİ'

Hutbede işçinin sorumlulukları, "emanet" bilinci üzerinden tanımlandı. İslam'ın helal rızık peşinde koşmayı bir ibadet olarak gördüğü hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"İşçi, işini sağlam ve kaliteli yapmalıdır. Çalıştığı iş yerini bir emanet bilmeli ve evine alın teriyle hak edilmiş helal lokma götürmenin gayretinde olmalıdır."

'HAKKI ZAMANINDA TESLİM EDİN'

İşverenler için "adalet ve merhamet" vurgusu yapılan hutbede, sosyal hakların korunması gerektiği belirtildi. İşverenin görevleri üç ana başlıkta toplandı:

Tam ve Zamanında Ödeme: İşçinin hakkının bekletilmeden teslim edilmesi.

Sosyal Hakların Gözetilmesi: Çalışanın haklarının eksiksiz sağlanması.

İş Sağlığı ve Güvenliği: İşçinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması için tüm tedbirlerin alınması.

'İŞ YERİ BİR EMNİYET YURDUDUR'

Dini ve insani değerlerin çalışma hayatının dışına itilmemesi gerektiği vurgulanan hutbede, iş yerlerinin karşılıklı güvenin hakim olduğu "emniyet yurtları" haline getirilmesinin ortak görev olduğu belirtildi. Allah katında üstünlüğün makamda değil, "takva ve güzel ahlakta" olduğu hatırlatılarak, dürüstlüğün tüm menfaatlerin üstünde tutulması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA