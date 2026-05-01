İstanbul'da 1 Mayıs Bilançosu: 575 Gözaltı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alınan güvenlik önlemlerine ve yasaklara uymayan gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibarıyla 575 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik, Taksim ısrarını sürdüren yapıları 'marjinal grup' olarak nitelendirdi.

İstanbul, 1 Mayıs’ı iki farklı manzarayla karşıladı. Valilik tarafından izin verilen Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanları binlerce işçinin katılımıyla bayram havasına bürünürken, Beşiktaş, Şişli ve Mecidiyeköy hattında Taksim gerilimi hakim oldu. Güvenlik barikatlarını zorlayan gruplara müdahale eden emniyet güçleri, yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

MECİDİYEKÖY’DE BARİKAT SAVAŞI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Taksim’e yürüyüş noktası olarak ilan ettiği Mecidiyeköy, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte polis barikatlarıyla kapatıldı. Ara sokaklardan çıkarak ana arterlere ulaşmaya çalışan gruplara emniyet güçleri müdahale etti. Beşiktaş ve Şişli’nin diğer noktalarında da Taksim ısrarı nedeniyle zaman zaman arbede yaşandı.

VALİLİKTEN SERT AÇIKLAMA

Olayların ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, izin verilen alanlardaki kutlamalar için sendika ve STK’lara teşekkür edilirken, yasaklı bölgelere yönelen gruplara yönelik sert ifadeler kullanıldı.

Açıklamada, "Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir. Gerekli müdahaleler yapılmış ve 575 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDIYOR

Polis müdahalesiyle gözaltına alınan 575 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Valilik, şehrin genelinde huzurun hakim olduğunu vurgularken, yasal alanlar dışında gösteri yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bir kez daha yineledi.

Kaynak: İHA-ANKA

