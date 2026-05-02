Antalya’da Festival Gecesi: İrem Derici’den Unutulmaz Konser

Antalya’nın gelenekselleşen 27. Tarım ve Seracılık Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici, Kumlucalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce vatandaşın akın ettiği Atatürk Stadyumu, Derici’nin hit şarkıları ve ışık şovlarıyla karnaval alanına döndü.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 27’ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali, yıldızlar geçidine sahne olmaya devam ediyor. Festival etkinlikleri kapsamında sahne alan pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici, enerjisi ve performansıyla Kumluca halkını mest etti.

ÖNCE EĞLENCE, SONRA KONSER

Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen büyük buluşmada heyecan, İrem Derici öncesinde başladı. Ünlü sunucu Ersin Otazca’nın interaktif sahne şovlarıyla ısınan kalabalık, gecenin ilerleyen saatlerinde İrem Derici’nin alkışlar ve ışık gösterileri eşliğinde sahneye çıkmasıyla coşkuyu zirveye taşıdı. Derici, en sevilen şarkılarını stadyumu dolduran binlerce hayranıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Konserin ortasında sahneye çıkan Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı, sanatçıya muhteşem gece için teşekkür etti. Karamıklı, festivalin anısına İrem Derici’ye çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Plaket töreninin ardından sanatçı, hareketli şarkılarıyla izleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu.

FİNAL 3 MAYIS’TA

Kumluca’da festival heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 27. Tarım ve Seracılık Festivali, Poizi konseriyle sürecek ve 3 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan geleneksel yağlı pehlivan güreşleri ile görkemli bir finale imza atacak.

Kaynak: AA

