Özgür Özel Sumud Filosu Saldırısını Kınadı: 'İsrail'in Yaptığı Haydutluktur'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kınadı. Özel, saldırının ardından sessiz kalmakla suçladığı hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok sert ifadelerle yüklendi.

'AÇIK BİR HAYDUTLUK'

İsrail yönetiminin Gazze'ye ilaç ve ekmek taşıyan filoya müdahalesini "hukuksuzluğun ötesinde açık bir haydutluk" olarak niteleyen Özel, saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Filoyu "insanlığın ortak vicdanı" olarak tanımlayan CHP lideri, bu müdahalenin uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını belirtti.

'O MASADAN KALK'

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte yer aldığı Gazze Barış Kurulu'nu hedef aldı. Kurulun resmi açıklamasında yardım gönüllüleri için "gösterişçi aktivistler" ifadesinin kullanılmasına tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sizde asla Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var. O masadan kalkmadan söyleyeceğiniz her söz riyakarlıktır. O masa Gazze’yi işgal masasıdır. Türk milletini daha fazla incitmeden o masadan kalkın."

Soykırımcı İsrail yönetimi Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na alçakça bir saldırı düzenledi.



Bu saldırıyı Erdoğan’ın, Trump ve Netanyahu ile birlikte oturduğu Gazze Barış Kurulu sahiplendi.



Kurul resmi açıklamasında, Sumud filosundaki insanlara, “gösterişçi… https://t.co/h1xfXihL5F — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 1, 2026

