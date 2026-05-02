İçişleri Bakanlığı'ndan '1 Mayıs' Raporu

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerine dair kapsamlı bir rapor yayımladı. Kutlamalar 80 ilde gerçekleştirildi, ülke genelinde 88 bin personel görev aldı, İstanbul'da gözaltına alınan 575 kişi hakkında işlemler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, bu kapsamda 80 ilde, toplam 226 bin 410 vatandaşın katılımıyla 195 etkinliğin gerçekleştirildiği belirtildi.

88 BİN PERSONEL GÖREV ALDI

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülke genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 88 bin 2 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul ilimizde kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 şahıs hakkında da gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği, en temel önceliğimizdir. Ülkemizin dört bir yanında, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülmektedir. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz."

İstanbul'da 1 Mayıs Bilançosu: 575 Gözaltıİstanbul'da 1 Mayıs Bilançosu: 575 GözaltıGüncel

Kaynak: AA

Faili Meçhul Dosyaların Kapakları Açılıyor... Bakan Gürlek: Yeni Bilgi ve Belge Gelirse Sonuna Kadar Gideriz Faili Meçhul Dosyaların Kapakları Açılıyor... 'Yeni Bilgi ve Belge Gelirse Sonuna Kadar Gideriz'
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Özgür Özel Sumud Filosu Saldırısını Kınadı: 'İsrail'in Yaptığı Haydutluktur' Sumud Filosu Saldırısını Kınadı, 'İsrail'in Yaptığı Haydutluktur'
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hamaney'den 'Ekonomik Savaş' Çağrısı: 'Düşmanı Bu Alanda da Yeneceğiz' Hamaney'den 'Ekonomik Savaş' Çağrısı: 'Düşmanı Bu Alanda da Yeneceğiz'
Faili Meçhul Dosyaların Kapakları Açılıyor... Bakan Gürlek: Yeni Bilgi ve Belge Gelirse Sonuna Kadar Gideriz Faili Meçhul Dosyaların Kapakları Açılıyor... 'Yeni Bilgi ve Belge Gelirse Sonuna Kadar Gideriz'
Antalya’da Festival Gecesi: İrem Derici’den Unutulmaz Konser İrem Derici’den Unutulmaz Konser
İçişleri Bakanlığı'ndan '1 Mayıs' Raporu İçişleri Bakanlığı'ndan '1 Mayıs' Raporu
Özgür Özel Sumud Filosu Saldırısını Kınadı: 'İsrail'in Yaptığı Haydutluktur' Sumud Filosu Saldırısını Kınadı, 'İsrail'in Yaptığı Haydutluktur'