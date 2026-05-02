İçişleri Bakanlığı'ndan '1 Mayıs' Raporu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, bu kapsamda 80 ilde, toplam 226 bin 410 vatandaşın katılımıyla 195 etkinliğin gerçekleştirildiği belirtildi.

88 BİN PERSONEL GÖREV ALDI

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülke genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 88 bin 2 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul ilimizde kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 şahıs hakkında da gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği, en temel önceliğimizdir. Ülkemizin dört bir yanında, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülmektedir. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA