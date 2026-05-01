Kubilay Aka’dan Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan İddiası Sonrası Olay Hamle

Selahattin Paşalı ile Hafsanur Sancaktutan hakkında ortaya atılan yakınlaşma iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi. Askerlik dönüşü Kubilay Aka’nın yaptığı hamle dikkat çekti.

Sosyal medyada son günlerde dolaşıma giren iddialar, oyuncu Selahattin Paşalı ile Hafsanur Sancaktutan’ın birlikte rol aldıkları projede yakınlaştıkları yönünde oldu. Söz konusu iddiaların, Paşalı’nın özel hayatında sorunlara yol açtığı öne sürüldü. İkilinin yer aldığı “Kıskanmak” dizisindeki partnerlik sürecinde başlayan yakınlaşmanın, Paşalı’nın eşi Lara Paşalı ile olan evliliğini etkilediği iddia edilirken, boşanma söylentileri de gündeme geldi.

Bu gelişmeler yaşanırken, Hafsanur Sancaktutan ile kısa süre önce yollarını ayıran Kubilay Aka’nın askerde olduğu öğrenildi. Aka’nın askerlik dönüşünde iddialardan haberdar olduğu ve ardından dikkat çeken bir adım attığı belirtildi. İddialara göre Aka, sosyal medya hesabı üzerinden Selahattin Paşalı’yı takip etmeyi bıraktı. Eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ı ise engelledi.

PAŞALI AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Boşanma söylentilerinin artmasının ardından Paşalı ailesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz”

