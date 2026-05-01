Zerrin Özer'in Acı Günü: Ablası Tülay Özer Hayatını Kaybetti

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Tülay Özer hayatını kaybetti. 1970’li yıllarda çıkardığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçının vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

“Büklüm Büklüm” ve “İkimiz Bir Fidanız” gibi eserlerle hafızalara kazınan Özer’in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. 79 yaşında hayata veda eden sanatçının böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gördüğü belirtildi.

Acı haberi müzik yapımcısı Hakan Eren duyurdu. Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabah kötü haber almak… Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı” ifadelerine yer verdi.

Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in ablası olan Tülay Özer’in cenaze programı da belli oldu. Özer, 2 Mayıs Cumartesi günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

