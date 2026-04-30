Hastalığını Açıklamıştı... Zerrin Özer'in Son Hali Ortaya Çıktı

Zerrin Özer, son yıllarda yaşadığı sağlık problemleriyle sık sık gündeme geliyor. Geçirdiği omurilik ameliyatının ardından bir süre Darülaceze’deki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören sanatçı, daha sonra taburcu edilmişti.

KARİYER KARARINDAN GERİ DÖNMÜŞTÜ

2022 yılının haziran ayında müzik kariyerini sonlandırdığını açıklayan Özer, kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçerek yeniden sahnelere dönmek istediğini dile getirmişti.

HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda kişilik bozukluğu ile mücadele ettiğini açıklayan sanatçı, aynı zamanda beyin damarlarında daralma bulunduğunu ve bu nedenle yürümekte zorlandığını ifade etmişti.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Zerrin Özer’in son hali ortaya çıktı. Destek alarak yürüdüğü görülen sanatçı için sosyal medyada “daha iyi görünüyor” şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi