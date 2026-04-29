Oyuncu Oktay Çubuk'un Kalbi Durdu: Yoğun Bakımda Yaşam Savaşı Veriyor

“Ah Nerede” ve “Cennetin Gözyaşları” gibi yapımlarla tanınan Oktay Çubuk, Portekiz’de bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Oyuncunun, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a iş seyahati sırasında eşlik ettiği öğrenildi.

KALBİ DURDU

Edinilen bilgilere göre Oktay Çubuk’un kalbi durdu ve acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuncunun hayata döndürüldüğü ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Hastanede tedavisi devam eden oyuncunun yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, oyuncunun hayati riskinin ortadan kalktığı ancak tedavisinin bir süre daha süreceği bildirildi.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

1996 doğumlu olan Oktay Çubuk, İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlayan oyuncu, ilk kez 2017 yılında yayınlanan “Cennetin Gözyaşları” dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle tanındı.

Kaynak: Haber Merkezi