Pelin Karahan İle Bedri Güntay Tek Celsede Boşandı

Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti, 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. 2 çocukları olan çiftten Güntay kısa süre önce evi terk ederek kendini yeni bir düzen kurdu.

Ailelerinin baskısı ile Bodrum tatiline çıkarak gündeme gelen Pelin Karahan ile Bedri Güntay bugün anlaşmalı olarak boşandı.

12 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren çift hemen ortak bir açıklama da yayınladı. Ortak metinde şu ifadeler yer aldı:

Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de, iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygıyı devam ettireceğiz. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına; basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz."

