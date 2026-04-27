Aleyna Tilki'den Şok Çıkış: 'Eski Aleyna’yı Kendi Ellerimle Öldürdüm'

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki, Kıbrıs’ta verdiği konser öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin 10. yılına girdiği bu dönemde radikal bir imaj ve mentalite değişikliğine gittiğini belirten genç şarkıcı, eski kimliğiyle bağlarını tamamen kopardığını duyurdu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Tilki, kendisini bugün kariyere yeni başlamış bir sanatçı gibi hissettiğini söyledi.

'ARTIK KİMSENIN BEKLEDİĞİ ŞEYLERİ SÖYLEMİYORUM'

Yıllar içindeki değişimini değerlendiren Tilki, geçmişte kendisinden beklenen kalıplara göre hareket ettiğini itiraf etti.

Artık beklentilere göre değil, kendi özgür iradesiyle hareket ettiğinin altını çizen şarkıcı, "Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum, basına malzeme de vermiyorum. İnsanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum" dedi.

'DOĞUM SANCISI' DÖNEMİ

Geçirdiği dönüşüm sürecini oldukça sert ve iddialı sözlerle tanımlayan Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı:

"Eski Aleyna Tilki'yi kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Bu bir doğum sancısı süreci. Kendimi kariyere bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum."

'DAHA USLU AMA DAHA ÖZGÜRÜM'

Geçmişte müziğinden çok yaşam tarzı ve kıyafetleriyle gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Tilki, yeni dönemini "uslu ama özgür" olarak tanımladı. Başarının kendisi için artık izlenme sayıları olmadığını belirten şarkıcı, "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu. Şimdi daha az yargılandığım bir dönemdeyim. Başarı benim için insanlara kalpten dokunabilmek" diye konuştu.

Kaynak: Habertürk