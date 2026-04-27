6 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı! Ankara’dan Gelen Sinyal Tüm Süreci Değiştirdi

Tunceli’de yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşti. Dosyayı devraldıktan sonra kapsamlı bir inceleme başlatan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, soruşturmanın geldiği son aşamaya ilişkin çarpıcı bilgileri Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile paylaştı. Başsavcı Cansu, göreve başladığında 7 klasörden oluşan dosyanın, yürütülen çalışmalar sonucunda 14 klasöre ulaştığını belirtti.

SORUŞTURMA YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLDİ

Dosyayı baştan sona yeniden ele aldıklarını ifade eden Cansu, her bir belgenin detaylı şekilde incelendiğini ve elde edilen yeni verilerle birlikte soruşturmanın daha somut bir zemine oturduğunu vurguladı. Yapılan analizlerle birlikte daha önce çözülemeyen birçok detayın netlik kazandığını dile getirdi.

“SÜRECİN EN BAŞINDA HAKİMLİKTEN KISITLILIK KARARI ALDIK”

Soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğünü belirten Cansu, “Sürecin en başında hâkimlikten kısıtlılık kararı aldık. Dosyanın, adliye personeli dahil yetkisiz hiç kimse tarafından görülmesine izin vermedik. Disiplinli ve kontrollü bir süreç yönetimi sayesinde en küçük bir sızıntıya dahi izin vermeden önemli bir mesafe kat ettik” dedi.

“KIRILMA ANI SİNYALDİ”

Soruşturmanın yönünü değiştiren en önemli gelişmenin teknik bir veri olduğunu söyleyen Cansu, “Dosyada yer alan notlar ve gizli tanık beyanları elbette önemliydi. Ancak benim için en kritik eşik, Gülistan’ın kullandığı telefon hattının Ankara’da bir ilçede sinyal verdiğinin tespit edilmesi oldu. Bu teknik veri, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Söz konusu sinyal, sim kart üzerinde yapılan müdahaleleri ve bu hattın bağlantılı olduğu kişi ağını ortaya çıkardı.” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ AĞI ORTAYA ÇIKTI

Ankara’dan gelen sinyalin ardından yapılan teknik ve saha çalışmalarıyla yeni bir şüpheli ağına ulaşıldı. Bu süreçte “intihar” ihtimali geri plana itilirken, dosyanın cinayet şüphesi doğrultusunda ilerlediği belirtildi. Yapılan analizlerin bir isim üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

“YARGI, DOSYANIN KAPAĞINDAKİ İSME GÖRE HAREKET ETMEZ”

Soruşturmanın üst düzey isimlere uzanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Cansu, “Bu dosyaya ilk başladığımızda bizi böylesine bir noktaya götüreceğini elbette öngörmüyorduk. Ancak süreç içerisinde elde edilen somut deliller bizi adım adım bu aşamaya taşıdı. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi; “Yargı, dosyanın kapağındaki isme göre hareket etmez.” Hukuk önünde herkes eşittir. Bizim için önemli olan tek şey, delillerin gösterdiği istikametti.” dedi.

SAHADA GENİŞ KAPSAMLI ARAMA

Soruşturma yalnızca teknik verilerle sınırlı kalmadı. Tunceli’de geniş çaplı saha çalışmaları başlatıldı. Ankara’dan gelen özel ekiplerin de katılımıyla mağaralar ve ormanlık alanlar detaylı şekilde taranıyor. Özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yapılan incelemelerin, cinayet şüphesini güçlendirdiği ifade ediliyor.

RESMİ KAYITLARDA DİKKAT ÇEKEN ÇELİŞKİ

Dosyada dikkat çeken bir diğer unsur ise sağlık kayıtlarındaki tutarsızlık oldu. Yapılan incelemelerde, sistem kayıtlarında hastane girişinin bulunduğu ancak hastane verilerinde buna dair herhangi bir kaydın yer almadığı belirlendi. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

ESKİ VALİNİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in, olaydan kısa süre önce yaptığı bir konuşma da yeniden gündeme geldi. Sonel’in konuşmasında, “Tunceli’de ne mutlu ki kadınlarımız, çocuklarımız gece geç saatlere kadar rahatça gezebiliyor. İnşallah Tunceli’de insanlık dışı olaylar yaşanmaz. Kadına yönelik şiddet eylemlerinin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandığı görüldü.

Kaynak: Sabah