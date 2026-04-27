Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde

Orta Doğu’daki gerilim ve Fed beklentileri altını uçuruyor. Altının gramı güne yüzde 0,2 yükselişle başlayarak yeni seviyeleri test ederken, serbest piyasada çeyrek ve tam altın fiyatları dudak uçuklatıyor.

Altın fiyatları, küresel siyasetin merkezinden gelen açıklamalarla yön bulmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakereleri askıya alması piyasalarda ilk etapta tedirginlik yaratsa da, İran'ın masaya sunduğu "uzlaşmacı teklif" iddiaları dolara olan talebi frenledi. Güvenli liman arayan yatırımcıların altına yönelmesiyle fiyatlarda yukarı yönlü bir ivme yakalandı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

İstanbul serbest piyasasında saat 09.20 itibarıyla oluşan son tablo şöyle:

  • Gram Altın: 6.823 TL (Güne yüzde 0,2 artışla başladı)
  • Çeyrek Altın: 11.177 TL
  • Cumhuriyet Altını: 44.707 TL
  • Ons Altın: 4.713 dolar

GÖZLER FED VE DALLAS FED VERİSİNDE

Altın yatırımcıları için bu haftanın en kritik başlığı ABD Merkez Bankası (Fed) olacak. Bankanın faizleri sabit bırakması beklenirken, Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar fiyatların 2026 yılı seyri için belirleyici olacak. Günün geri kalanında ise ABD'den gelecek olan Dallas Fed imalat sanayi endeksi verisi takip edilecek.

Kaynak: AA

