Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu

Somer Sivrioğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Türkiye’ye dönerek ifade verdi. Kan ve saç örnekleri alınan Sivrioğlu’nun yapılan testlerinin sonucu çıktı. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olan şef Somer Sivrioğlu, hakkında verilen ifade çağrısının ardından yurt dışından Türkiye’ye döndü. Bir süredir Avustralya’da bulunan Sivrioğlu, soruşturmayı burada öğrendiğini belirterek dönüş kararı aldığını açıklamıştı.

Sivrioğlu, yaptığı açıklamada “Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

İFADE VERDİ, TESTLER YAPILDI

Türkiye’ye sessiz şekilde giriş yapan Sivrioğlu’nun, savcılıkta ifade verdiği ve gerekli testler için numune sunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, ünlü şeften alınan kan ve sakal örnekleri üzerinde uyuşturucu testi gerçekleştirildi.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan’ın paylaştığı bilgilere göre, yapılan analizlerin sonucunda Somer Sivrioğlu’nun uyuşturucu testinin negatif olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında diğer isimlerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

