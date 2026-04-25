İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Hastalığını İlk Kez Açıkladı

İbrahim Tatlıses’in kızı ve müzisyen Dilan Çıtak, Armağan Çağlayan’ın hazırlayıp sunduğu “Gör Beni” programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Çıtak, hayatını etkileyen sağlık sorununu ilk kez detaylarıyla anlattı.

“GÜNLÜK HAYATIMI ZORLAŞTIRIYOR”

Uzun süredir obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile mücadele ettiğini belirten Çıtak, titizlik seviyesinin günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti. Tedavi sürecinin devam ettiğini dile getiren şarkıcı, ev içinde yaşadığı durumlara dair örnekler vererek, temizlik takıntısının hayatını zorlaştırdığını söyledi. Misafir kabul etmekte zorlandığını ve bu durumun anksiyete yarattığını da sözlerine ekledi.

GEÇMİŞ TRAVMALAR VE TEPKİLERİ

Zaman zaman yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmesine de değinen Çıtak, bu durumun geçmişte yaşadığı travmalar ve haksızlığa karşı hassasiyetinden kaynaklandığını belirtti. Adaletsizliğe tahammül edemediğini vurgulayan sanatçı, bu nedenle bazı konularda sert tepkiler verebildiğini ifade etti.

BABASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Babasının ünlü bir isim olmasının hayatına etkilerine de değinen Çıtak, magazin dünyasında yer almak istemese de bu durumdan kaçamadığını söyledi. İbrahim Tatlıses ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi hakkında yapılan bazı yorumların iş hayatını etkilediğini ve marka anlaşmalarının bu nedenle iptal edildiğini dile getirdi.

“EN BÜYÜK ŞANSIM EŞİM”

2022 yılında evlendiği Levent Dörter hakkında da konuşan Çıtak, eşini hayatındaki en büyük destek olarak gördüğünü söyledi. Onun sadece eşi değil aynı zamanda en yakın arkadaşı olduğunu belirten şarkıcı, gelecekte müziğiyle anılmak ve daha huzurlu bir yaşam sürmek istediğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi