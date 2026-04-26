Ünlü Oyuncu Onur Büyüktopçu 44. Yaşını Dostlarıyla Kutladı

Gecede Nergis Kumbasar, Burcu Binici, Özay Bakır, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan gibi ünlü isimler de yer aldı. Samimi ve keyifli anların yaşandığı kutlama, renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlama öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onur Büyüktopçu, yeni yaşına dair duygularını şu sözlerle ifade etti:

“44 oldum. Mutluyum. Ama zaman çok hızlı geçiyor. Dost biriktirmek, ailemle olmak ve güzel işler yapmak beni mutlu ediyor. Geriye dönüp baktığımda kaçırdığım bir şey yok. Sağlık yerinde olsun yeter.”

Başarılı oyuncu, hayatındaki önceliklerin değişmediğini ve sevdikleriyle birlikte olmanın kendisi için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

Yeni şarkısı ‘Döngü’yü geçtiğimiz hafta çıkaran Özay Bakır da doğum gününe katılan isimler arasındaydı.

