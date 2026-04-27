Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın'
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin 1915 olayları ve Karabağ hakkındaki paylaşımları, ABD’deki Türk toplumunu ayağa kaldırdı. Times Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi Mamdani’yi 'taraflı ve ötekileştirici' söylemleri nedeniyle protesto etti.
Kaynak: AA
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmalı açıklamalar, Türk-Amerikan toplumunda büyük bir infial yarattı.
Mamdani'nin 24 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda, 1915 olayları için Türkiye ve Azerbaycan'ı "Karabağ’daki Ermeni nüfusa saldırmakla" suçlaması üzerine Türk dernekleri protesto eylemi düzenledi.
New York’un ikonik merkezlerinden Times Meydanı’nda bir araya gelen Türk-Amerikan toplumu üyeleri, marşlar ve dövizler eşliğinde Mamdani’ye tepki gösterdi.
Protesto alanından Türk bayraklarıyla giydirilmiş ve tarihi gerçekleri anlatan dijital ekranlı kamyonlar geçiş yaptı.
Eylem sırasında meydandaki bazı Ermeni gruplar ile Türk toplumu üyeleri arasında zaman zaman kısa süreli gerginlikler yaşandı, ancak emniyet güçlerinin müdahalesiyle olaylar büyümeden önlendi.
Türk toplumunun her kesimini temsil eden dernekler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Mamdani'nin bir belediye başkanı olarak tarafsızlığını yitirdiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:
"Söz konusu açıklamanızla, derin tartışmalara konu olmuş tarihsel ve siyasi bir meselenin tek bir tarafını benimsediğinizi görüyoruz. Bu tutum, bizzat hizmet etmekle yükümlü olduğunuz toplulukların üyelerini ötekileştirme riski taşımaktadır. Yanlış anlaşılmaları derinleştiren ve toplumsal barışı tehdit eden bu söylemleri kesin bir dille reddediyoruz."
Mamdani'nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenilerin Karabağ'dan "sürüldüğü" yönündeki iddialarına tepki gösteren Türk toplumu temsilcileri, 1915-1923 yılları arasındaki olayların siyasi ajandalarla değil, tarihsel gerçekler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.
Açıklamada, Türk-Amerikan toplumunun New York ve ABD ekonomisine, kültürüne sağladığı katkıların altı çizilerek, seçilmiş yetkililerin daha sorumlu bir dil kullanması gerektiği belirtildi.
