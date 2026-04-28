Bakan Çiftçi Devreye Girdi, Holding Patronu Söz Verdi: Madencilerin Alacakları Ödeniyor

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen ve günlerdir açlık grevinde olan Doruk Madencilik işçileri haklarını alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin devreye girmesiyle holding patronu ödeme sözü verdi, paralar bu sabah itibarıyla madencilerin hesabına yatıyor.

Eskişehir’den Ankara’ya hak arama yürüyüşü başlatan ve bir haftadır açlık grevinde olan Doruk Madencilik işçilerinin beklediği haber geldi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştüğünü, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan işçilerin alacak krizinin çözüldüğünü kaydetti.

BAKAN DEVREYE GİRDİ, PATRON 'TAMAM' DEDİ

Bakan Çiftçi, sürecin çözümü için Yıldızlar SSS Holding’in patronu Sabahattin Yıldız ile bizzat görüştüğünü belirtti. Bakan Çiftçi'nin "İşçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem bitsin" ricası üzerine holding yönetimi ödeme kararı aldı. Alınan bilgiye göre, madencilerin hesaplarına ödemeler bu sabah itibarıyla yatırılmaya başlandı.

POLİS MÜDAHALESİ VE 'PROVOKASYON' DETAYI

Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isterken polis müdahalesiyle karşılaşan işçilerin durumu büyük ses getirmişti.

Müdahaledeki sertliğe ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, eyleme "marjinal grupların" sızdığı bilgisini paylaştı. Emniyet birimlerine net talimat verdiğini belirten Çiftçi, "Provokatörleri ayırın ama işçilere son derece dikkatli ve müsamahakâr davranın" dediğini aktardı.

Günlerdir Ankara’da "Madencinin kaderi buysa bizi öldürün" diyerek direnen işçilerin, ödemelerin tamamlanmasının ardından memleketlerine dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

