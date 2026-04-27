Ozan Akbaba Ve Sinem Ünsal’ın Romantik Sahnesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Uzak Şehir'e Eleştiri Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kapadokya’nın eşsiz manzaralarında çekilen “Cappadocia Fairytale” adlı mini dizi, yayınlanan sahneleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı yapım, görsel atmosferi kadar oyuncuların performansıyla da dikkat çekti.

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu’nun kaleme aldığı proje, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Go Türkiye markası kapsamında hazırlanan “An Istanbul Story” serisinin devamı olarak izleyiciyle buluştu.

ROMANTİK SAHNELER GÜNDEM OLDU

Diziden paylaşılan romantik sahneler, özellikle sosyal medya platformu X’te yoğun ilgi gördü. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın öpüşme sahneleri kısa sürede binlerce yorum alırken, izleyiciler iki oyuncunun uyumunu öne çıkardı.

KARŞILAŞTIRMALAR BAŞLADI

Aynı oyuncuların birlikte rol aldığı “Uzak Şehir” dizisiyle yapılan kıyaslamalar da dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, yeni projedeki sahneleri beğenirken, önceki dizinin senaryosuna yönelik eleştirilerde bulundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Demekki sorun oyuncularda değil sorun direkt Uzak Şehir senaristlerinde” ifadeleri öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi