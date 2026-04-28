250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında

Bingöl, Muş ve Malatya’da peş peşe yaşanan sarsıntılar uzmanları teyakkuza geçirdi. Doğu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında enerji birikimi zirveye ulaştı. 1784’ten beri sessiz olan 75 kilometrelik Yedisu segmentindeki hareketliliği değerlendiren uzmanlar, bölgedeki 8 ili kapsayan büyük risk haritasını güncelledi. 7.2 büyüklüğündeki deprem riskinin kapıda olduğunu belirtti.

Son Güncelleme:
250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğu Anadolu Bölgesi, son günlerde meydana gelen peş peşe sarsıntılarla adeta beşik gibi sallanıyor. Bingöl’de 4.4, Muş’ta 4.1 ve Malatya’da üst üste yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremler, gözlerin bölgedeki sismik boşluklara çevrilmesine neden oldu.

'YEDİSU DEPREMİNİN AYAK SESLERİ'

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre, deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki hareketliliği "Yedisu depreminin ayak sesleri" olarak nitelendirdi.

Özellikle Bingöl ile Erzincan arasındaki 75 kilometrelik Yedisu Fayı’nın 250 yıldır kırılmadığına dikkat çeken Pampal, "Bu fay enerjisini biriktirdi ve süresini tamamladı. Beni en çok korkutan yer burası," ifadelerini kullandı.

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE RİSK KAPIDA

Bingöl Üniversitesi’nden Dr. Kenan Akbayram’ın verileri de tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. En son 1784 yılında yıkıcı bir deprem üreten fay hattının, tek seferde kırılması durumunda 7.2 büyüklüğünde bir sarsıntı üretme potansiyeli olduğu belirtiliyor.

8 İL RİSK ALTINDA

Uzmanlara göre olası bir kırılma durumunda sadece merkez üssü değil, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Bingöl, Erzurum, Malatya ve Elazığ doğrudan etkilenecek.

Malatya ve Ovacık faylarının da aktif olduğunu hatırlatan uzmanlar, bölgedeki yapı stokunun bu sismik hareketliliğe göre ivedilikle gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
