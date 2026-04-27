İskenderun ve Adana Dikkat! 1500 Yıldır Uyuyor, Kırılmaya Hazır

Bilim insanlarının son araştırması, 6 Şubat felaketinin Karasu Vadisi'ndeki zayıf kayaçları 'tercih ederek' ilerlediğini ortaya koyarken, kırılmayan Amanos hattında biriken 1500 yıllık enerjinin 7 ve üzeri büyüklükte yeni bir deprem riski taşıdığı uyarısında bulundu.

İskenderun ve Adana Dikkat! 1500 Yıldır Uyuyor, Kırılmaya Hazır
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili sarsan deprem felaketine dair yürütülen bilimsel çalışmalar, bölge için hayati uyarılar içeren yeni bulguları gün yüzüne çıkardı.

Geophysical Journal International dergisinin Mart 2026 sayısında yayımlanan kapsamlı araştırmaya göre, deprem dalgaları Türkoğlu ayrımında "en az dirençli yolu" seçerek Karasu Vadisi boyunca ilerledi. Ancak bu seçim, kırılmayan diğer kolda devasa bir tehlikeyi miras bıraktı.

DEPREM NEDEN HATAY-AMİK YÖNÜNE GİTTİ?

Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberine göre, pekProf. Dr. Erhan Altunel (Osmangazi Üni.), Prof. Dr. Cengiz Yıldırım (İTÜ) ve Doç. Dr. Özgür Kozacı (ABD PG&E) tarafından hazırlanan makale, yer kabuğunun yapısal özelliklerinin depremin rotasını nasıl belirlediğini kanıtladı.

  • Amanos Hattı: Kalın, sağlam ve dirençli kaya yapısı nedeniyle deprem enerjisine karşı yüksek bariyer oluşturdu.
  • Karasu Vadisi: İnce, çatlaklı ve zayıf yapısı nedeniyle depremin kırılma yayılımı için "en kolay yol" oldu.

Bu yapısal fark nedeniyle ana kırılma, sağlam kayaçları zorlamak yerine zayıf Karasu hattı üzerinden Hatay-Amik Ovası’na doğru yöneldi.

1500 YILLIK GERİLİM VE 7 METRELİK SIKIŞMA

Araştırmanın en kritik uyarısı, depremin pas geçtiği Amanos segmenti (Türkoğlu-Osmaniye arası) için yapıldı. Uzmanlar, bu hatta yaklaşık 1500 yıldır büyük bir kırılma yaşanmadığını ve yıllık hareket hızına göre bölgede 7 metrelik bir deformasyonun biriktiğini belirledi.

6 Şubat depreminin de bu bölgeye ek stres yüklemesiyle, hattın 7 büyüklüğünden büyük bir sarsıntı üretme potansiyelinin tehlikeli seviyeye ulaştığı vurgulandı.

İSKENDERUN VE ADANA İÇİN 'ACİL HAZIRLIK' ÇAĞRISI

Bilimsel çalışma, biriken enerjinin açığa çıkması durumunda özellikle İskenderun Körfezi çevresi, Adana ve çevre illerin doğrudan etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, yer kabuğunun karakteristik yapısına göre yön değiştiren deprem riskine karşı bölgedeki yerleşim alanlarında acil önlem alınması ve yapı stokunun bu yeni verilere göre denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Habertürk

