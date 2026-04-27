Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Mesaj: Dünya Keskin Bir Dönüşümden Geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen OECD Beceriler Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi.

Dünyanın teknoloji ve yapay zeka öncülüğünde keskin bir dönüşümden geçtiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu değişimin sağlıklı yönde ilerleyip ilerlemeyeceğinin karar vericilerin ellerinde olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Genel Sekreter, Sayın Bakanlar, Uluslararası Kuruluşların kıymetli temsilcileri, Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, OECD 2026 Beceriler Zirvesi münasebetiyle sizleri kıtaların buluşma noktası İstanbul'umuzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin dünyaya açılan cümle kapısı olan İstanbul'da sizleri misafir etmek, böyle önemli bir zirveye ev sahipliği yapmak gurur vesilesidir, yurt içinden ve yurt dışından zirveye iştirak eden tüm misafirlere şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli toplantıdan fırsat buldukça İstanbul'umuzun güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini görme imkânı elde edeceğinize inanıyorum, konuşmamın hemen başında bir hususun altını çizmek istiyorum.

'DÜNYA KESKİN BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR'

Sizlerin de takip ettiği üzere dünyamız, teknolojinin ve yapay zekânın öncülüğünü yaptığı keskin bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu değişimin insanlığa neler kazandırdığının, neler kaybettirdiğinin hesabını elbette akademisyenlerimiz çok boyutlu bir şekilde yapmaktadır. Değişimi sağlıklı şekilde yönetmek bizim elimizde. Bu biz karar alıcıların asli vazifelerinden biridir. Bu zirvenin beceriler alanında küresel diyalog için güçlü zemin oluşturacaktır. İstihdam alanında ezberlerin bozulduğuna şahit oluyoruz. Teknolojideki gelişime paralel olarak üretim içimleri değişiyor, yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Ülkelerin başarısını belirleyecek unsurun insani becerilerin olacağı anlaşılıyor.

'BÜYÜK BİR MUAMMA OLARAK ÖNÜMÜZDE DURUYOR'

Uluslararası araştırmalar OECD ülkelerinin büyük bölümünde çalışma alanındaki nüfusun azaldığını gösteriyor. Bazı sektörlerde kaçınılmaz olarak iş gücü talebi azalırken personel bulmakta zorluk çekiliyor. Ülkemiz dahil tüm ekonomiler tecrübe etmekte. Robotik teknolojilerin yaygınlaşması çeşitli endişeleri de beraberinde getirmektedir. Küresel robot piyasasının şu anki 100 milyar dolardan 2050'de 25 trilyon dolarlık pazara dönüşeceği öngörülüyor. Yapay zekanın talimat verdiği robotların uyguladığı, üretim süreçlerinde inşa unsurunun olmadığı durumun nasıl yönetileceği büyük bir muamma olarak önümüzde duruyor.

'İNSANLARIN İŞ HAYATINDA DAHA UZUN SÜRE KALACAĞI GÖRÜLÜYOR'

Beceriler zirvesinde ele alınacak üç konu başlığının başta iş çevreleri olmak üzere hepimize ufuklar kazandıracağına inanıyorum. Bilginin bir ülke, bir şirket veya bir şahıs için en büyük güç kaynaklarından biri olduğunun farkındayız. Güncelliğini kaybetmiş bilgi sahibi için yüktür. Bilgiye sahip olmak kadar onu işlemek, yeni durumlara uyarlamak da büyük önem arz ediyor. Uygulayıcısı, alıcısı ile eğitimin tüm paydaşlarının çağımıza ayak uydurması gerekiyor. OECD değerlendirmelerine göre birçok ülkede öğrenci temel becerilerinde gerileme yaşanmakta, eğitimin yeniden şekillendirilmesine ihtiyaç duyulmakta. Günümüzde öğrenme hayatın tamamına yayılmış dinamik bir süreçtir. 2030’da dünya nüfusunun 5’te birinin 60 yaş üstü kişilerden oluşacağız 2050’de bu oranın 4’te biri bulacağı tahmin ediliyor. İnsanlar daha uzun süre iş hayatında kalacak demektir. Aşırı bireyselleşme de eklenince, karşımıza ciddi bir sorun çıkıyor.

'KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

Aile bağlarımızın hala diri olması yardımlaşma kültürünün güçlü olması bize önemli bir avantaj sağlamakta. Aile müessesinin güçlendirirken diğer taraftan da dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik sistemi ile kimseyi dışarıda bırakmamaya özen gösteriyoruz.

'HAYAT BOYU ÖĞRENME ÜLKELERİN REKABET GÜCÜNÜ BELİRLEYECEK'

Üzerine durduğumuz hususlardan biri de yetişkinlerin eğitimidir. Yetişkinlerin değişime uyumu kritik önemdedir. Hayat boyu öğrenme sadece bireylerin kariyerlerini değil, ülkelerin rekabet gücünü de belirleyecek. Gizli kalmış becerilerin ortaya çıkarılması aynı zamanda ahlaki sorumluluk. Dezavantajlı kesimler potansiyelini kullanamıyor. Bunu ekonomik kayıp olarak göremeyiz sadece. Beşeri gücünü atıl bırakan ülke gerçek anlamda kalkınma hamlesine giremez. Vatandaşlarına kendi potansiyelini gerçekleştirme fırsatı sunmayan ülkelerde adil düzenden bahsedilemez.

'İŞ GÜCÜNE KATILIMDA HAYAL EDİLEMEYEN İŞLERE İMZA ATTIK'

Kadınların iş gücüne katılımında 20 25 yıl önce hayal dahi edilemeyen işlere imza attık. Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 34.7'ye çıkardı. Çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkardık.

Çeşitli programlarla gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz. Hedefimiz gelecek üç yılda 3 milyon genci istihdama kazandırmaktır. Eğitimden istihdama, iş gücü becerilerinden sosyal korumaya kadar reformlarımıza devam ediyoruz.

'KAYIT DIŞI İSTİHDAMI YÜZDE 24'E KADAR DÜŞÜRDÜK'

İstihdamın kayıt dışı alanlara kayması da muhtemeldir. Biz aldığımız tedbirlerle bununla da mücadele ediyoruz. Yüzde 52'nin üzerinde olan kayıt dışı istihdamı yüzde 24'e kadar düşürmeyi başardık.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun merkezinde güçlü aile yapısı, istihdam, sosyal kalkınma vardır. Bu mesele kamu-özel sektör, üniversiteler, yerel yönetimler, sendikalar arasında güçlü bir işbirliği ile mümkün olabilir.

OECD’nin analitik kapasitesinin ve ülkeler arasında kurduğu diyalog zemininin bu noktada çok önemli olduğuna inanıyorum. OECD 2026 Beceriler Zirvesinin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi