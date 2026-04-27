Malatya’da Bir Dakika Arayla Çifte Deprem

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sadece bir dakika arayla 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntılar paniğe neden oldu.

Malatya, bugün öğleden sonra üst üste gelen iki sarsıntıyla hareketlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, her iki depremin de merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak kayıtlara geçti. Sarsıntılar çevre illerden de hissedildi.

60 SANİYE ARAYLA İKİ DEPREM

Bölgedeki hareketlilik saat 15.41'de başladı.

  • İlk sarsıntı: Saat 15.41'de 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.
  • İkinci ve ana sarsıntı: Sadece bir dakika sonra, saat 15.42'de 4.4 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan teknik detaylara göre, 4.4 büyüklüğündeki depremin yerin 16,36 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Battalgazi merkezli sarsıntılar sonrası vatandaşlar açık alanlara çıkarken, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Malatya Deprem AFAD
