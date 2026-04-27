40 Yıllık Uzman Şaşkın! Derinlerin Bekçisi Diyarbakır'da Gün Yüzüne Çıktı: Sakın Zarar Vermeyin

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsalında yürütülen bir saha çalışması, doğanın en gizemli canlılarından birini gün yüzüne çıkardı.

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız tarafından tesadüfen kaydedilen görüntüler, biyoloji dünyasında heyecan yarattı.

Normal şartlarda tüm yaşamını yer altında geçiren ve yeryüzüne neredeyse hiç çıkmayan kör fare (Nannospalax ehrenbergi), açık alanda beslenirken objektiflere yansıdı.

Kör fareler gözleri deriyle kaplı olduğu için tamamen kördürler ancak koku ve işitme duyuları olağanüstü gelişmiştir. Tarım alanlarındaki köstebeklerle karıştırılsalar da tamamen farklı bir türdürler.

'SU BASMIŞ OLABİLİR'

Görüntüleri inceleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, bu durumun alışılmış bir davranış olmadığını vurguladı.

Türün oldukça narin bir yapıya sahip olduğunu belirten Satar, "Kör fareler normalde yiyeceklerini yer altına taşıyıp orada tüketirler. Ancak bu karede dışarıda beslendiğini görüyoruz. Muhtemelen aşırı sağanaklar nedeniyle yer altındaki galerileri suyla doldu ve hayvan yüzeye çıkmak zorunda kaldı" dedi.

'DIŞARIDA GÖRÜLMESİ GÜZEL BİR FIRSAT'

Yaklaşık 40 yıldır bu tür üzerine çalışmalar yürüten Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Coşkun ise canlının yetişkin bir birey olduğunu ifade ederek şu teknik detayları paylaştı:

"Tamamen yer altındaki bitki kökleri, soğan ve yumrularla (yonca kökü, yer elması) beslenirler. Yüzeyde görülmeleri çok nadir bir durumdur; bu görüntü türün doğal alışkanlıklarını anlamak için önemli bir veridir. Yiyeceklerini yer altındaki "mutfak" adı verilen depolarda biriktirirler."

'GÖRENLER ZARAR VERMEMELİ'

Uzmanlar, bu sevimli ve narin canlıların ekosistem için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Prof. Dr. Ali Satar, "Bu canlılar çok hassas. Kim nerede görürse görsün zarar vermemeli, aksine korumalı. Onlar yeryüzünün değil, derinlerin narin bekçileri" uyarısını yaptı.

Kaynak: DHA