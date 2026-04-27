Fatma Nur Öğretmen Davasında İkinci Duruşma

İstanbul Çekmeköy'dee lise öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren ve 6 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk F. S. B.’nin yargılandığı davanın bugün görülecek 2'nci duruşmasında tanıklar dinlenecek.

Fatma Nur Öğretmen Davasında İkinci Duruşma
Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci F. S. B.'nin, öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Zeynep Aybars ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

126 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık F. S. B.'nin, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İKİNCİ DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENECEK

2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha büyük olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Bugün görülecek davanın 2'nci duruşmasında tanıklar dinlenecek.

Kaynak: DHA

