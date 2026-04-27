Şişhane'de Dehşet Anları! Otomobilin Çarptığı Motosiklet Durağa Daldı

Beyoğlu Şişhane’de dün gece meydana gelen zincirleme kaza, trafiğin en yoğun noktalarından birini adeta savaş alanına çevirdi.

OTOBÜS DURAĞINA DALDI

Bedrettin Mahallesi’nde yaşanan olayda, Yusuf A. (36) idaresindeki otomobil, önünde seyreden motosiklete hızla çarparak facianın fitilini ateşledi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin kontrolsüz bir şekilde otobüs durağına girdiği görüldü.

MOTOSİKLETLİ KURTARILAMADI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin biçtiği motosikletin sürücüsü Rıdvan Acar (37), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

DURAKTA BEKLEYENLER YARALANDI

Feci kazada sadece motosiklet sürücüsü değil, durakta hiçbir şeyden habersiz otobüs bekleyen gençler de yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. (23), durakta bekleyen Nazlı Eylül A. (20) ve Arda Y. (19) çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı.

Yaralılar, Samatya ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

ALKOL MUAYENESİNDEN SONRA TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A.’nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusunda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne süren sürücü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede "Taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA