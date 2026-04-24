Fatma Nur Öğretmenin Katili İlk Kez Hakim Karşısında

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım(17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık Furkan Samet Bakalım'ın, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha büyük olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Duruşmaya maktulün ailesi, müştekiler, mağdur çocuklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada bakanlığın avukatı da hazır bulundu. Duruşma iddianamenin okunmasıyla başladı. Mağdur çocuklar, tutuklu sanık Furkan Samet Bakalım ile yüz yüze gelmek istemedikleri için önce mağdurlar dinlendi. Mağdurlar beyan verirken sanık Furkan Samet Bakalım’ın arkasında bulunduğu kapı aralık bırakıldı. Furkan Samet Bakalım bu şekilde duruşmayı dinledi. Mağdurlar duruşma salonundan ayrıldıktan sonra sanık salona alındı.

DURUŞMA PAZARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK

Tutuklu sanığın, 6 mağdur çocuğun ve tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: DHA