İstanbul Valiliği'nin Kararıyla Taksim Metro Kapatıldı
İstanbul Valiliği'nin kararı ile ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklama ile İstanbul Valiliği'nin kararı duyuruldu.
VALİLİK KARARIYLA KAPATILDI
Buna göre, Taksim istasyonunda seferler ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bu doğrultuda M2 Metro Hattındaki Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 27, 2026
Kaynak: Haber Merkezi
