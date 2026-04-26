Naci Görür'den Bingöl Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: Büyük Bir Depremi Tetikleyebilir

Bingöl'de bu sabah meydana gelen depremle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür tedirgin eden bir açıklama yaptı. Görür, "Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah'tan hayırlısı." ifadelerini kullandı

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

'ÇOK TEHLİKELİ VE DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER'

Yaşanan 4.4'lük depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür, "Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bingöl Deprem Naci Görür
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
