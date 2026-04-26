Naci Görür'den Bingöl Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: Büyük Bir Depremi Tetikleyebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

'ÇOK TEHLİKELİ VE DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER'

Yaşanan 4.4'lük depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür, "Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı." ifadelerini kullandı.

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 26, 2026

