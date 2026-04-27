Deprem Sayısındaki Artış Ne Anlama Geliyor? Naci Görür Tek Tek Anlattı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bugün bir dakika arayla iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü 3.9 ve 4.4 olarak ölçüldü. Bölgede son zamanlarda peş peşe yaşanan depremler, son dönemde sarsıntıların arttığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

TANE TANE ANLATTI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de konuya ilişkin X hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, depremlerin 'durduk yere artmadığını' belirterek, bu durumun yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleriyle ilgili olduğunu ifade etti. Görür'ün açıklamasının tamamı şöyle:

"Son zamanlarda depremler arttı diyor okuycularım. Depremler durduk yere artmaz sevgili okuyuclar. Faylar büyük ölçüde levha sınırlarıdır. Levha içinde de gelişirler. Levhalar dünyamızın kabuk parçalarıdır. Hareketlidirler. Biri biri boyunca uzaklaşma, yakınlaşma ve yanal hareketler yaparlar. Hareket gücünü dünyamızın içindeki ısıdan alırlar. Hareket ettikçe faylar içindeki enerji artar ve kimi yerlerde depremler olur. Depremin olduğu yerler levhalar arası veya levha içi sürtünme noktalarıdır. Son zamanlardaki artış levhaların hareketini artıran 2023 Maraş depremine bağlanabilr."

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 27, 2026

Kaynak: Haber Merkezi