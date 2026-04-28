Ünlü Şarkıcı Taylor Swift'in Konserine Saldırı Planı! Sanık Suçunu Kabul Etti

Taylor Swift’in Avusturya’nın başkenti Viyana’da vereceği konser öncesi ortaya çıkarılan saldırı planına ilişkin dava süreci başladı. Yaklaşık iki yıl önce planlandığı öne sürülen saldırıyla ilgili yargılanan 21 yaşındaki Avusturya vatandaşı Beran A., mahkemede suçunu kabul etti.

TERÖR BAĞLANTISI İDDİASI

Savcılık, sanığın yalnızca saldırı planlamakla kalmadığını, aynı zamanda terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğunu ve dijital platformlar üzerinden propaganda yaptığını öne sürdü. Sanığın bu suçlamalar kapsamında 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

KONSER ALANI HEDEF ALINDI

İddianamede, saldırının konser günü Ernst Happel Stadyumu çevresinde toplanacak kalabalığa yönelik planlandığı belirtildi. Savcılar, sanığın mümkün olduğunca fazla kişiyi hedef almayı amaçladığını ifade ederken, saldırının bıçak ya da el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

İSTİHBARATLA ENGELLENDİ

ABD kaynaklı istihbarat bilgileri doğrultusunda Viyana’daki konserlerin iptal edildiği ve olası bir facianın önüne geçildiği aktarıldı.

TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, sanığın farklı kişilerle birlikte 2024 yılı Ramazan ayında Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde eş zamanlı saldırılar planladığı iddia edildi. Ancak bu planların hayata geçirilmediği belirtildi.

BAĞLANTILI İSİM GÖZALTINDA

Dosyada adı geçen bir diğer şüpheli Hasan E.’nin ise Mart 2024’te Mekke’de bir güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği ve ardından gözaltına alındığı ifade edildi

