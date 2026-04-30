İBB Davasında Flaş Gelişme: Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 92’si tutuklu 414 sanıklı davanın 30. duruşması, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapıldı. İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı davada, savcılık makamı tutukluluk durumuna ilişkin mütalaasını sundu.

VERİ VE YAZILIM UZMANLARI...

Duruşma savcısı, özellikle "İBB Hanem" ve "İstanbul Senin" uygulamaları üzerinden veri sızdırmakla suçlanan teknik isimlerin tahliyesini istedi. Mütalaada, İBB veri uzmanı İsmet Korkmaz, yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru ve İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz’ın tahliyesi talep edildi.

'KAMERA BANTLAMA' SUÇLAMASINDAN TAHLİYE TALEBİ

Tahliye talebi listesinde dikkat çeken bir diğer isim ise Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibinden Çağlar Türkmen oldu. Türkmen, İmamoğlu’nun bir oteldeki görüşmesi sırasında güvenlik kameralarını bantlayarak delil gizlemekle suçlanıyordu.

Ayrıca reklamcı Yusuf Utku Şahin, Şehir Plancısı Nuri Cem Ceylan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin için de özgürlük yolu açıldı.

GÖZLER MAHKEME HEYETİNDE

Savcılığın tahliye mütalaasının ardından savunma avukatları söz alarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumuna ilişkin nihai kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Eğer mahkeme savcının mütalaasına uyarsa, davadaki tutuklu sanık sayısı 83’e düşecek.

Kaynak: ANKA