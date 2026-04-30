MSB'den Avrupa'ya 'Güvenlik' Resti: 'Türkiye'yi Karşısına Alan Kaybeder'

Milli Savunma Bakanlığı, Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye’yi hedef alan askeri senaryolarına ve müttefiklik ruhuna aykırı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bölgede Türkiye’yi dışlayan hiçbir askeri ittifakın başarı şansı olmadığını vurgulayan bakanlık, "Güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır" mesajıyla son noktayı koydu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Avrupa’dan yükselen Türkiye karşıtı söylemlere karşı Ankara’nın kırmızı çizgilerini hatırlattı.

NATO müttefiki Fransa ve Yunanistan’ın bölgesel barışı tehlikeye atan açıklamalarını mercek altına alan Bakanlık, bu tür yaklaşımların 'müttefiklik hukuku' ile bağdaşmadığını vurguladı.

'TÜRKİYE'YE KARŞI BAŞARI ŞANSI YOK'

Bakanlık kaynakları, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kuşatmayı hedefleyen savunma iş birlikleri ve senaryolara dair net konuştu:

"Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz."

Açıklamada, NATO dayanışması vurgulanırken, müttefik ülkelerin gerilimi artıran adımlarının bölgesel istikrara zarar verdiği ifade edildi.

'GERİLİMİ ARTIRIYOR'

Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisi içindeki kritik konumuna dikkat çekilen açıklamada, müttefiklerin tutumu "sağduyudan uzak" olarak nitelendirildi. Bölgesel güvenlik denkleminde Türkiye’nin anahtar rol oynadığı belirtilerek, "NATO üyesi ülkelerin birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmaktadır" denildi.

'TÜRKİYE İLE OLANLAR KAZANACAKTIR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in daha önceki uyarılarına atıfta bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye'yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır."

Kaynak: AA

