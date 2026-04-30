Bakan Gürlek'ten Sumud Eleştirisi: 'Saldırı Uluslararası Hukukun İhlali'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Bakan Gürlek, Sumud Filosu’na yönelik saldırıyı “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

İsrail, Gazze’deki mazlum Filistinlilerin yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak tüm insani değerleri ve uluslararası hukuku tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesi; kadın, çocuk ayırt etmeksizin yürüttükleri sistematik saldırılarla soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları işlemektedir. Bu suçların failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Nitekim İsrail'in Gazze’ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu’na yönelik önceki saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız döneminde başlatılan soruşturma iddianameye dönüşmüş, yargılama süreci başlamıştır.

Bu süreç, Türk adaletinin uluslararası hukuku savunma konusundaki kararlı duruşunun somut bir göstergesidir. Adaletin tecellisi ve sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Adalet Bakanlığı olarak; Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde, vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi