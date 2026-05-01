Trump'tan Kongre'ye 'İran' Çalımı: 60 Günlük Süre Doldu, 'Savaş Bitti' Dedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar için Kongre’den onay alması gereken 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala beklenmedik bir manevra yaptı. Beyaz Saray, Kongre’ye sunduğu resmi bildirimle İran ile savaş halinin bittiğini ilan etti ancak binlerce Amerikan askeri ve uçak gemileri Orta Doğu’da halen 'teyakkuz' halinde bekliyor.

'DÜŞMANLIK SONA ERDİ' MEKTUBU

Beyaz Saray’ın Kongre’ye gönderdiği mektupta, İran’la düşmanlığın sona erdiği öne sürülerek yeni bir savaş yetkilendirmesine (AUMF) ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

Mektupta, operasyonların başarısından söz edilse de çelişkili bir ifadeyle "İran’ın oluşturduğu tehdit önemli olmaya devam etmektedir" denilmesi dikkat çekti.

ABD medyası bu mektubu, 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası’nı devre dışı bırakmak için atılmış bir "hukuki kılıf" olarak yorumladı.

'ATEŞKES SÜREYİ DONDURDU' SAVUNMASI

Florida’ya hareketi öncesi konuşan Trump, 2 Mart’ta başlayan 60 günlük sürenin, sahada sağlanan ateşkes nedeniyle durduğunu iddia emişti. Kongre’nin yetki talebinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan Trump, "Karşı tarafın talep ettiği o yetki konusu, Anayasa'ya uygun bir uygulama değil" diyerek yasama organına meydan okumuştu.

PENTAGON: KARAR BEYAZ SARAY’INDIR

Savunma Bakanı Pete Hegseth de Senato’daki bütçe görüşmelerinde Trump’ın tezini destekleyerek, savaşın ne zaman bittiğine karar verme yetkisinin tamamen Beyaz Saray’da olduğunu savunmuştu. Ancak 1973 tarihli yasa, Kongre onayı olmayan operasyonlarda 60 gün içinde geri çekilmeyi zorunlu kılıyor.

Beyaz Saray kağıt üzerinde "savaş bitti" dese de bölgedeki tablo çok farklı. ABD savaş gemileri ve binlerce asker, her an yeni bir saldırı emri gelebileceği beklentisiyle görev yerlerini koruyor.

Kaynak: AA