Trump'tan Avrupa'ya Otomotiv Bombası: Gümrük Vergisi Yüzde 25'e Çıkıyor

Beyaz Saray ile Brüksel arasındaki ticaret dengeleri, Başkan Donald Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı sert açıklamayla sarsıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) imzalanan ticaret anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini öne süren Trump, transatlantik ticarette yeni bir dönemin kapılarını araladı. Halihazırda yüzde 15 olarak uygulanan gümrük vergisi, tek bir hamleyle yüzde 25’e yükseltildi.

'ANLAŞMAYA UYMADILAR'

Trump, AB ülkelerinin ABD ürünlerine tarife uygulamama sözünü tutmadığını iddia ederek kararın gerekçesini açıkladı. "Üzerinde tam mutabakat sağladığımız anlaşmaya uymadılar" diyen Trump, bu durumun ABD’li üreticiler ve işçiler için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gelecek hafta yürürlüğe girecek yeni tarifeler, özellikle Alman ve Fransız otomobil devleri için milyarlarca dolarlık ek maliyet anlamına geliyor.

ÇIKIŞ YOLU AMERİKA'DA FABRİKA

Trump, yüksek vergilerden kaçmanın yolunun ABD topraklarında üretim yapmaktan geçtiğini bir kez daha hatırlattı. Ülkede devam eden fabrika inşaatlarına dikkat çeken Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Otomobil tarihinde bir rekor olan 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Yeni fabrikalar tamamen Amerikalı işçileri istihdam edecek. ABD içinde üretilen araçlar için herhangi bir tarife uygulanmayacak."

PIYASALARDA TARİFE ŞOKU

Daha önce sağlanan mutabakatla AB ürünlerine yüzde 15 vergi uygulanması öngörülmüştü. Trump’ın bu oranı yüzde 25’e çekmesi, otomotiv sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. Uzmanlar, kararın lüks araç segmentinden ticari kamyonlara kadar geniş bir yelpazede fiyat artışlarına ve küresel borsalarda sert düşüşlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.