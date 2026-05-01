İsrail Lübnan'da Tarihi Okul ve Manastırı Havaya Uçurdu

İsrail ordusu, ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki yıkım faaliyetlerine ara vermedi. Yarun beldesini işgal altında tutan İsrail güçleri, bölgenin en köklü eğitim kurumlarından olan rahibe okulunu ve tarihi bir manastırı yıktı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da başlayan ve geçtiğimiz günlerde süresi uzatılan geçici ateşkese rağmen, sahadan ağır yıkım haberleri gelmeye devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun işgal altındaki Yarun beldesinde sivil yerleşimleri, iş yerlerini ve toplumsal önemi yüksek yapıları sistematik olarak yok ettiğini duyurdu.

BİNLERCE ÖĞRENCİNİN HAFIZASI SİLİNDİ

Yıkılan yapılar arasında en dikkat çekeni, Bint Cubeyl bölgesinin eğitim kalbi olarak bilinen rahibe okulu oldu. Binlerce mezun veren ve bölgenin sosyal dokusunda kritik bir role sahip olan okulun enkaz haline getirilmesi, Lübnan kamuoyunda "eğitimin ve geleceğin hedef alınması" olarak yorumlandı.

Okulla birlikte bölgedeki tarihi bir manastır da İsrail patlayıcılarının hedefi oldu.

SALDIRILAR VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

