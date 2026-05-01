Tayvan'da 6.1'lik Büyük Deprem

Tayvan'ın kuzeyindeki Yilan ili açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan'ın merkezinin 38,7 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, 98. 3 kilometre derinlikte kaydedildi. 6. 1 büyüklüğündeki deprem, Yilan'ın yanı sıra Ada'nın kuzeyi ve doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde hissedildi.

Kaynak: AA