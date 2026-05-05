Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak?

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücretli olacak.

HER YIL ZAMLANACAK

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına, Türkiye Noterler Birliğince 2 TL işlem ücreti alınacak. Bu ücret her yıl yeniden değerlenme oranına göre artırılacak.

KİMLER MUAF OLACAK?

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalardan yıl içerisinde her bir araç başına bir sorgu için ücret alınmayacak. Kamu kurum ve idareleri, belediyeler, katılım payından muaf olacak.

VERİ PAYLAŞMAK SINIRLANDIRILACAK

Yönetmeliğe göre, bu bilgilerin paylaşılabilmesi için, veriyi talep edenin hukuki gerekçeye sahip olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için bu veriye ihtiyacının olması zorunlu.

Kaynak: Haber Merkezi