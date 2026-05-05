WhatsApp'ta 'Anneler Günü' Tuzağı: Kahve Dünyası Adıyla 50 Bin Liralık Vurgun Girişimi

Kahve Dünyası adı kullanılarak 'Anneler Günü’ne özel 50 bin TL hediye çeki' vaadiyle sahte kampanya dolaşıma sokuldu. Şirket, bu içeriklerle ilgisi olmadığını açıkladı.

Son Güncelleme:
WhatsApp'ta 'Anneler Günü' Tuzağı: Kahve Dünyası Adıyla 50 Bin Liralık Vurgun Girişimi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden Kahve Dünyası'nın adını kullanarak "Anneler Günü'ne özel 50.000 TL hediye çeki" vaadiyle yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı uzmanlar uyardı. Şirketin resmi hesabından da açıklama yapılarak hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu. Dolandırıcılık girişimi sosyal medyada da gündem oldu.

SİTEYİ BİREBİR KOPYALAMIŞLAR

Yaklaşan Anneler Günü'nü bahane ederek şirketin kurumsal kimliğini taklit eden dolandırıcılar, "50.000 TL hediye kartı" ifadeleriyle çok sayıda kişiyi hedef aldı. WhatsApp üzerinden yayılan sahte linklere tıklayan çok sayıda kişi kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve IP adreslerinin kopyalanması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kahve Dünyası da konuyla ilgili resmi hesabından "Söz konusu içeriklerde yer alan "anket doldurarak para kazanma" gibi ifadelerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" uyarısını düştü.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sahte link ve anket: Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gelen ve Kahve Dünyası’nın arayüzüne çok benzeyen sahte bir siteye yönlendiriliyor.

Hediye kutusu oyunu: Sitede kullanıcılara "kaç kahve içtiniz" gibi sorular soruluyor ve ardından 9 kutu arasından seçim yapmaları isteniyor.

Paylaşma şartı: "Ödül kazandınız" denilerek kullanıcılardan bu linki 20 kişiye veya 5 farklı WhatsApp grubuna göndermesi talep ediliyor.

Kişisel veri talebi: Son aşamada ise telefon doğrulaması, adres bilgileri veya kişisel veriler istenerek veriler ele geçirilmeye çalışılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kocaeli'de Kediye Yağ Çözücülü İşkenceye Adli Kontrol! Kocaeli'de Kediye Yağ Çözücülü İşkenceye Adli Kontrol!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Adana'da 14 Katlı Binada Can Pazarı: Battaniyelere Sarılarak Kurtuldular Adana'da 14 Katlı Binada Can Pazarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Siber Güvenlik Zirvesi Külliye’de Siber Güvenlik Zirvesi
Kadıköy'den Vapura Binip Ortadan Kaybolan Kadının Cansız Bedeni Bulundu Kadıköy'den Vapura Binip Ortadan Kaybolan Kadının Cansız Bedeni Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar
Burger King'deki İnsanlık Dışı Müdahaleye Ticaret Bakanlığı Sessiz Kalmadı! Para Cezası Kesildi Burger King'deki İnsanlık Dışı Müdahaleye Ticaret Bakanlığı Sessiz Kalmadı!
Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak? Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak?
Bahçeli'den 'CHP'ye Mutlak Butlan' Çıkışı: Müsaade Edilmemesini Temenni Ederiz Bahçeli'den 'CHP'ye Mutlak Butlan' Çıkışı