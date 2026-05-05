Bahçeli'den 'CHP'ye Mutlak Butlan' Çıkışı: Müsaade Edilmemesini Temenni Ederiz
CHP'ye yönelik mutlak butlan davası ile ilgili soruya yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz" dedi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'MÜSAADE EDİLMEMESİNİ TEMENNİ EDERİZ'
"CHP'ye yönelik mutlak butlan davasında kararın yazıldığı, zamanlamanın beklendiğine" yönelik kulislerin sorulduğu Bahçeli, "CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "CHP ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin. Ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun" yanıtını verdi.
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: