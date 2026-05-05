Akdeniz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
AFAD, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 10.21'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.67 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-05-05
Saat:10:21:12 TSİ
Enlem:34.86028 N
Boylam:26.25389 E
Derinlik:6.67 km
Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de Girit Adası açıklarında yaşanan depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyururken, derinliğini 5.4 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 5, 2026
05.05.2026, 10:21:10 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
