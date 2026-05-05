Gaziantep'te İşçi Servisi Uçuruma Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var

Gaziantep’te işçi servisi uçurma devrildi. Edinilen bilgiye göre 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Küsget mevkisinde meydana geldi. D.T.nin kullandığı 27 S 4972 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, sürücü ile 15 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
İşçi Trafik kazası Gaziantep
