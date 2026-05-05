FETÖ'ye 6 İlde Operasyon! 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK SÜRÜYOR

Yapılan incelemelerde örgütün güncel yapılanmasında, öğrenci evleri üzerinden eleman temin edildiği, ev abi ve ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığın sürdürüldüğü belirlendi.

KATALOG EVLİLİK DEVAM EDİYOR

Ayrıca kadın yapılanması içerisinde aktif rol alan kişilerin faaliyetlerine devam ettiği, örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik sisteminin sürdürüldüğü tespit edildi.

6 KENTTE BASKIN DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Aksaray, Antalya, Çanakkale, Bursa ve Samsun'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayın ile birlikte toplam 1 milyon 140 bin lira değerinde nakit para ve altın ele geçirildi.

Kaynak: DHA