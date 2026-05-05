FETÖ'ye 6 İlde Operasyon! 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aktif olarak örgüt için çalışmaya devam ettiği, bağlılığı arttırmak için katalog evlilik sistemini sürdürdüğü tespit edildi.

Son Güncelleme:
FETÖ'ye 6 İlde Operasyon! 25 Şüpheli Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK SÜRÜYOR

Yapılan incelemelerde örgütün güncel yapılanmasında, öğrenci evleri üzerinden eleman temin edildiği, ev abi ve ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığın sürdürüldüğü belirlendi.

KATALOG EVLİLİK DEVAM EDİYOR

Ayrıca kadın yapılanması içerisinde aktif rol alan kişilerin faaliyetlerine devam ettiği, örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik sisteminin sürdürüldüğü tespit edildi.

6 KENTTE BASKIN DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Aksaray, Antalya, Çanakkale, Bursa ve Samsun'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayın ile birlikte toplam 1 milyon 140 bin lira değerinde nakit para ve altın ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Mersin'de Zehirlenme Faciası: İki Kardeşin Ölmeden Önce Yürek Yakan Fotoğrafı Ortaya Çıktı Mersin'de Zehirlenme Faciası: İki Kardeşin Ölmeden Önce Yürek Yakan Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Eylem Tok Cezaevinden Mektup Yazdı: Yasal Varislerle Helalleştik Eylem Tok Cezaevinden Mektup Yazdı: Yasal Varislerle Helalleştik
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 1,6 Milyar Liralık Kirli Parayı Yöneten Örgüte Ağır Darbe Kirli Para Trafiğini Yöneten Örgüte Ağır Darbe
Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu
İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak
Çin'de Hava Fişek Fabrikasında Patlama! 21 İşçi Can Verdi Hava Fişek Fabrikasında Patlama! 21 İşçi Can Verdi