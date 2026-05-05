Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 1,6 Milyar Liralık Kirli Parayı Yöneten Örgüte Ağır Darbe

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir Merkezli 8 ildeki gerçekleştirilen operasyonla, 1 milyar 600 milyon TL'lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 1,6 Milyar Liralık Kirli Parayı Yöneten Örgüte Ağır Darbe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlığının güçlü koordinasyonuyla geçit vermediklerinden bahsetti.

YASA DIŞI BAHİS ÇETESİNE AĞIR DARBE

Operasyona ilişkin Gürlek şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum."

Gürlek, vatandaşları sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Akın Gürlek
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Yeni Nesil Motosikletli Çeteye Ağır Darbe: 5 Şehirde 63 Gözaltı Yeni Nesil Motosikletli Çeteye Ağır Darbe
ÇOK OKUNANLAR
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 1,6 Milyar Liralık Kirli Parayı Yöneten Örgüte Ağır Darbe Kirli Para Trafiğini Yöneten Örgüte Ağır Darbe
Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu
İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak
Çin'de Hava Fişek Fabrikasında Patlama! 21 İşçi Can Verdi Hava Fişek Fabrikasında Patlama! 21 İşçi Can Verdi