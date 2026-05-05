Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor

Okul kantinlerinde satılan ürünlere yönelik kapsamlı bir düzenleme için hazırlanan yeni kanun teklifi Meclis gündemine geliyor. Çocukluk çağı obezitesiyle mücadeleyi hedefleyen düzenleme kapsamında, sağlıksız gıdaların satışı sınırlandırılacak, ambalajlarda renkli uyarı sistemi zorunlu hale getirilecek ve belirlenen kurallara uymayan üreticilere yarım milyon TL'ye varan ağır cezalar gelecek. İşte detaylar...

Tam buğday oranı yüzde 40'ın altında olan ekmeklik buğday unları, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek vitamin ve minerallerle zenginleştirilecek. Bu hamleyle, toplumun genel beslenme kalitesinin artırılması ve vitamin eksikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

AMBALAJLARDA "RENKLİ UYARI" SİSTEMİ

Tüketicinin karmaşık tablolar arasında kaybolmasına son verilecek. Ambalajlı gıdaların üzerinde ürünün ne kadar nişasta bazlı şeker ve toplam yağ içerdiğini gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Sağlıklı ve sağlıksız ürün arasındaki fark bir bakışta görülebilecek.

KANTİNLERDE SIKI DENETİM

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda satılan ürünler için kriterler en üst seviyeye çıkarılacak. Kantinlerde sadece Sağlık Bakanlığının onay verdiği kriterlere uygun ürünler yer alabilecek. Üzerinde "Okul Gıdası" logosu bulunmayan hiçbir paketli ürünün okul sınırları içerisinde satışına izin verilmeyecek.

İHLAL EDENE REKOR CEZA

Yeni düzenleme, sadece kuralları koymakla kalmayacak uymayanlar için de ağır yaptırımlar getirecek. Buna göre unu zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin TL, ambalaja uyarı koymayana 200 bin TL para cezası uygulanması öngörülüyor. Kurallara aykırı üretilen gıdalara el konulabilecek ve bu ürünlerin mülkiyeti kamuya geçebilecek.

SU GÜVENLİĞİNDE TAVİZ YOK

Sadece gıda değil, içme suları da mercek altında. Bakanlığın denetimindeki sularda bir yıl içinde tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak uygulanacak. Böylece ihlallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Sabah