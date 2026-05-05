Çin'de Hava Fişek Fabrikasında Patlama! 21 İşçi Can Verdi

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Çin’in Hunan eyaletinin idari merkezi Changsha şehrinin Liuyang ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

21 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, patlamada fabrikada çalışan 21 işçinin yaşamını yitirdiğini, 61 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: DHA

