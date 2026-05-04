Hürmüz'de Gerilim Tırmanıyor... Trump'tan İran'a Ağır Tehdit: 'Yeryüzünden Sileriz'

ABD Başkanı Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ABD gemilerine saldırması halinde 'yeryüzünden silineceğini' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Hürmüz Boğazı’nda artan gerilime ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Fox News’a konuşan Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere eşlik eden ABD ordusuna ait unsurlara saldırması halinde İran’ın 'yeryüzünden silineceğini' söyledi.

Açıklama, bölgede son günlerde yaşanan karşılıklı saldırı iddialarının ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın ABD savaş gemileri ve ticari gemileri hedef aldığını açıklamıştı.

